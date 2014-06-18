ПР на время АТО прекратила политическую деятельность на Донбассе

Об этом заявил народный депутат, председатель Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко, сообщают "Новости Донбасса".

По словам политика, "Партия регионов" в Донецкой области переходит в режим работы штабов по оказанию помощи жителям региона, которые пострадали от боевых действий.

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"В условиях проведения боевых действий на территории Донецкой области вся региональная структура, все отделения в городах и районах, все общественные приемные, весь аппарат областной организации ПР фактически не имеет возможности проводить прямую политическую деятельность, и перешел в режим работы штабов по оказанию помощи мирным жителям, пострадавшим в результате боевых действий", - сказал Левченко.

"Все наши общественные приемные открыты для помощи в меру наших сил и наших возможностей для всех наших земляков. Мы продолжаем нести ответственность за каждую донецкую семью и за каждого жителя Донецкой области. Приходите в общественные приемные, там вы узнаете конкретные направления помощи, там будет оказано все необходимое содействие вам и вашим семьям", - добавил он.