ПР на время АТО прекратила политическую деятельность на Донбассе
В условиях проведения антитеррористической операции на Донбассе "Партия регионов" не может проводить политическую деятельность.
Об этом заявил народный депутат, председатель Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко, сообщают "Новости Донбасса".
По словам политика, "Партия регионов" в Донецкой области переходит в режим работы штабов по оказанию помощи жителям региона, которые пострадали от боевых действий.
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"В условиях проведения боевых действий на территории Донецкой области вся региональная структура, все отделения в городах и районах, все общественные приемные, весь аппарат областной организации ПР фактически не имеет возможности проводить прямую политическую деятельность, и перешел в режим работы штабов по оказанию помощи мирным жителям, пострадавшим в результате боевых действий", - сказал Левченко.
"Все наши общественные приемные открыты для помощи в меру наших сил и наших возможностей для всех наших земляков. Мы продолжаем нести ответственность за каждую донецкую семью и за каждого жителя Донецкой области. Приходите в общественные приемные, там вы узнаете конкретные направления помощи, там будет оказано все необходимое содействие вам и вашим семьям", - добавил он.