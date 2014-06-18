Террористы подбили украинский танк Т-64Б - спикер АТО

Об этом InfoResist сообщил руководитель оперативной группы по информированию антитеррористической операции Владислав Селезнев.

"За минувшие сутки было несколько столкновений сил АТО против боевиков и наемников из России, в результате чего мы понесли потери, в частности, был поврежден танк Т-64Б", - сказал он.

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Селезнев также сообщил, что среди террористов много убитых и раненых, силы АТО уничтожили огневые точки противника.