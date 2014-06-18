Террористы подбили украинский танк Т-64Б - спикер АТО
15:09, 18 июня 2014Политика
0 0
Террористы за прошедшие сутки подбили танк Т-64Б Вооруженных сил Украины.
REUTERS
Об этом InfoResist сообщил руководитель оперативной группы по информированию антитеррористической операции Владислав Селезнев.
"За минувшие сутки было несколько столкновений сил АТО против боевиков и наемников из России, в результате чего мы понесли потери, в частности, был поврежден танк Т-64Б", - сказал он.
Читайте такжеВооруженные силы закупят около тысячи бронетранспортеров - СНБО
Селезнев также сообщил, что среди террористов много убитых и раненых, силы АТО уничтожили огневые точки противника.
Видео InfoResist
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter