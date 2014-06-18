У погибшего журналиста ВГТРК не было разрешения на работу в Украине - СБУ
03:30, 18 июня 2014Политика
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Журналист ВГТРК Игорь Корнелюк, погибший под Луганском, не имел разрешения на работу в Украине
У погибшего журналиста ВГТРК не было разрешения на работу в Украине
Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Марина Остапенко, сообщает РИА Новости.
"Разрешения для работы на территории Украины Корнелюк не получал", — сказала пресс-секретарь СБУ.
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Напомним, корреспондент ВГТРК Корнелюк скончался во вторник, 17 июня, от полученных ранений при минометном обстреле под Луганском.
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