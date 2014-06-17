СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели спецкора телеканала «Россия»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту убийства в «Луганской народной республике» (террористическая организация, которая с помощью российских наемников и оружия убивает мирное население и украинских военных - УНИАН) журналистов телекомпании ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны ) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом двух и более лиц в связи с их служебной деятельностью)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, сегодня под минометный обстрел попала съёмочная группа ВГТРК. В результате обстрела журналист Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение, его доставили в областную больницу Луганска, в которой он от полученных ранений скончался. Звукорежиссер Антон Волошин пропал без вести.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил, что погибший сегодня под Луганском журналист российского телеканала «Россия» Игорь Корнелюк попал на территорию Украины нелегально и не был аккредитован при штабе Антитеррористической операции.

«Находясь на украинской территории, российские журналисты на Донбассе оказывали информационное сопровождение деятельности одной из террористических групп. К тому же, боевики даже не удосужились обеспечить российскую телевизионную группу средствами индивидуальной защиты – касками и бронежилетами», - отметил Тымчук.

В эфире телеканала ”Россия 24” корреспондент телеканала LifeNews Артур Матвеев сообщил, что все произошло в районе блокпоста возле поселка Металлист. Два минометных снаряда угодили прямо в центр группы людей, которая состояла из трех журналистов и семерых боевиков.

Корнелюку было 37 лет. Он родился в Запорожье. 1 июня 2014 года он поехал в командировку в Украину.