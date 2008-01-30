Тимошенко готова сотрудничать с Партией регионов только как с оппозицией

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО готова сотрудничать с Партией регионов только как с оппозиционной политической силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила журналистам после завершения Всеукраинского форума «Власть и бизнес – партнеры».

Премьер заявила, что она всегда была последовательной в своих действиях. «Я, как руководитель правительства и блока, буду сотрудничать с Партией регионов как власть и оппозиция», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она напомнила, что правящая коалиция уже давно инициировала дискуссию о принятии закона об оппозиции, а также о принятии законодательных норм, которые бы позволили сделать Счетную палату эффективным контролирующим механизмом в руках оппозиции.