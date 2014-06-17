После захвата здания прокуратуры Донецка сотрудники продолжают работу в другом месте

Боевики из террористической организации "Донецкая народная республика" захватили здание прокуратуры Донецка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по этому факту начато уголовное производство по ст. 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений), находящееся на контроле прокурора области Николая Франтовского.

По его информации при захвате боевиками здания ни один работник органов прокуратуры не пострадал. Все рабочие материалы и технику удалось своевременно вывезти.

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«Подчеркиваю, ни один прокурор не пошел на переговоры с террористами и не заявил о своем желании на их предложение о сотрудничестве, - заявил Франтовский. - Действиям самозванцев дана жесткая и принципиальная оценка. Это умышленная попытка дестабилизации ситуации в регионе, направленная на дальнейшее распространение бандитизма и произвола и угрожает безопасности жителей области".

По словам Франтовского, в настоящее время работа прокуратуры города Донецка налажена вне помещения, захваченного террористами. Принимаются все необходимые меры для безопасности работников, которые в настоящее время выполняют свои функциональные обязанности в полном объеме. Ведутся процессуальные и следственные действия.

Как заявил Франтовский, попытки вооруженных боевиков, захвативших прокуратуру города, организовать так называемый прием граждан - это преступная манипуляция. Жители Донецка должны учитывать, что эти действия не имеют никаких правовых последствий по действующему законодательству Украины.