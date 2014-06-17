Кернес уверяет, что не боится людей, заказавших покушение на него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес сказал на пресс-конференции в аэропорту "Харьков" сразу после прибытия из израильской клиники, обращаясь к "людям во властных кабинетах", которые, по его мнению, причастны к покушению.

"Я попросил бы их, чтобы они выбросили из головы свои дурные мысли", - подчеркнул Кернес. Он отметил, что с 28 апреля (день покушения - УНИАН) "уже пережил 5 смертей".

По словам городского головы, сейчас он занимается восстановлением своих функциональных возможностей, однако на сегодняшний день есть проблемы с ногами.Читайте такжеНесколько тысяч харьковчан приехали в аэропорт встречать Кернеса (онлайн-трансляция)

"У меня есть проблемы с ногами, пока еще не в полной мере могу быть функциональным", - сказал Кернес, проводивший пресс-конференции в инвалидной коляске.

При этом мэр заверил, что он начнет ходить, так как для этого есть все предпосылки, и продолжит вести активный образ жизни. "Я полностью здоров. Я занимаюсь восстановлением своих возможностей функциональных", - подчеркнул Кернес.Читайте такжеКернес начинает становиться на ноги и готовится к реабилитации в Украине - горсовет

Как сообщал УНИАН, 28 апреля неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Мэр получил сложное ранение грудной клетки и брюшной полости. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находился до сегодняшнего дня.