Кернес уверяет, что не боится людей, заказавших покушение на него
Харьковский городской голова Геннадий Кернес уверяет, что не боится людей, которые заказали покушение на него.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес сказал на пресс-конференции в аэропорту "Харьков" сразу после прибытия из израильской клиники, обращаясь к "людям во властных кабинетах", которые, по его мнению, причастны к покушению.
"Я попросил бы их, чтобы они выбросили из головы свои дурные мысли", - подчеркнул Кернес. Он отметил, что с 28 апреля (день покушения - УНИАН) "уже пережил 5 смертей".
По словам городского головы, сейчас он занимается восстановлением своих функциональных возможностей, однако на сегодняшний день есть проблемы с ногами.Читайте такжеНесколько тысяч харьковчан приехали в аэропорт встречать Кернеса (онлайн-трансляция)
"У меня есть проблемы с ногами, пока еще не в полной мере могу быть функциональным", - сказал Кернес, проводивший пресс-конференции в инвалидной коляске.
При этом мэр заверил, что он начнет ходить, так как для этого есть все предпосылки, и продолжит вести активный образ жизни. "Я полностью здоров. Я занимаюсь восстановлением своих возможностей функциональных", - подчеркнул Кернес.Читайте такжеКернес начинает становиться на ноги и готовится к реабилитации в Украине - горсовет
Как сообщал УНИАН, 28 апреля неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Мэр получил сложное ранение грудной клетки и брюшной полости. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находился до сегодняшнего дня.