Нацгвардии выделили 2 млрд грн на приобретение бронетехники, обмундирования и оружия

Национальной гвардии Украины выделено 2 млрд грн на приобретение бронетехники, обмундирования и вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.

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«По поручению президента, Национальной гвардии Украины государством выделено 2 млрд грн на приобретение бронетехники, специализированных бронированных автомобилей, автомобилей для перевозки личного состава и другой техники, обмундирования и вооружения», - отметил он.

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Также Чеповой заметил, что «на базе Национальной академии Национальной гвардии Украины начат учебный курс для 33-х экипажей бронетехники на специальных тренажерах».