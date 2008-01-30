Тимошенко говорит, что у нее хватит терпения и на Ющенко, и на коалицию

16:46, 30 января 2008
Политика
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Премьер пытается быть деликатной

Юлия Тимошенко заявила, что пытается быть очень деликатной в отношениях с Президентом. Об этом она рассказала на сегодняшней пресс-конференции после заседания правительства, сообщает Обозреватель.

«В отношениях  с Президентом, коалицией и парламентом от меня больше не увидите политической составляющей. Я все больше буду пытаться находить понимание», – заявила Тимошенко.

По ее словам, для нее главнее всего -  делать свое дело в правительстве и воплощать прозрачные методы принятия решений, двигаться в сторону реформ, и все это «в гармонии и взаимосвязи с демократической коалицией и Президентом». «В начале работы могут быть качество шероховатости, однако моего терпения хватит настолько, насколько нужно, при любых условиях», – заявила Тимошенко.

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