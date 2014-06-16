Турчинов предлагает в четверг начать рассмотрение изменений к закону о выборах в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам спикера, в парламенте есть несколько законопроектов, которые “связаны с изменением избирательной системы, в частности выборов в Верховную Раду Украины”.

Он отметил, что народные депутаты настаивают, чтобы эти законопроекты были рассмотрены на текущей пленарной неделе. Турчинов сказал, что если Согласительный совет не возражает, то “в четверг мы бы смогли начать рассмотрение этих важных и актуальных для страны вопросов”.

Турчинов также отметил необходимость принять решение относительно проведения выборов в местные советы.

“У нас большой блок вопросов, связанных с внеочередными выборами, которые необходимо проводить на местном уровне, то есть речь идет о выборах в городские, поселковые и сельские советы”, - сказал председатель ВР.