Пшонка оказался гражданином России

Это следует из документов Европейского суда в Люксембурге. Пшонка подал в суд ЕС, требуя снять с него санкции, сообщает "Deutsche Welle".

Виктор Пшонка и его сын Артем 30 мая подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием аннулировать санкции, введенные против них Советом Европейского Союза в начале марта.

Бывший генпрокурор, который в России скрывается вместе с Виктором Януковичем и другими приближенными к экс-президенту лицами от украинского следствия, не хотят мириться с тем, что их счета в ЕС заморожены.

В базе данных Европейского суда, которая содержит информацию о всех принятых к рассмотрению дела, внесены, в частности, данные о гражданстве истцов. В файлах Виктора и Артема Пшонок в графе "гражданство" значится: Russia.

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Зато у Виктора Януковича и его сыновей, а также отца и сына Азаровых, которые также в суде добиваются снятия с них санкций, значится украинское гражданство.

Согласно принятому в апреле российскому закону об упрощенном предоставлении гражданства носителям русского языка, для предоставления паспорта РФ нужно или прожить на территории России пять лет, или чтобы Россия была местом постоянного жительства родителей.

Если бывший украинский генпрокурор не подпадает под действие закона, гражданство ему мог предоставить своим указом президент России Владимир Путин. Впрочем, соответствующего указа в базе данных законодательства России нет. Не исключено, что Виктор и Артем Пшонка уже давно имеют российские паспорта.