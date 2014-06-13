Кировоградщина приобрела для десантного корабля «Кировоград» радиолокационную станцию

Гости из Кировоградщины, которая много лет осуществляет шефство над кораблем, пообщались с командованием и экипажем, ознакомились с устройством «Кировограда», службой и бытом военных моряков в Одессе.

"Мы приехали, чтобы продемонстрировать вам свою поддержку, чтобы вы чувствовали: вся Кировоградщина, вся Украина полагается на вас, так же как и на тех ребят, которые на суше защищают независимость и конституционный строй нашей страны, - отметил председатель Кировоградской ОГА Александр Петик, обращаясь к экипажу. - Мы привезли вам радиолокационную станцию, а это, фактически, глаза и уши корабля. Надеемся, она станет очень важной компонентой в деле обеспечении боеспособности «Кировоград».

Губернатор добавил, что станция является современной, ее стоимость составляет около 60 тыс. грн.

"В ВМС Украины несколько кораблей имеют оборудование такого уровня, а у «Кировограда» теперь есть новая станция, которая поможет нести службу, и даже если придется принять бой, то это позволит нашим морякам более профессионально выполнить задачи, которые на них возложены, - отметил руководитель области.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов поблагодарил шефов за визит и современную технику, что, по его убеждению, также добавит морякам боевого духа.

"Внимание со стороны Кировоградской области нам существенно помогает в службе. На протяжении практически 20 лет область предоставила помощь кораблям и подразделениям ВМС на сумму около 2 млн грн, - сказал контр-адмирал Андрей Тарасов.

Помощь с приобретением кораблю РЛС очень пригодится, поскольку «Кировоград» ждут новые ответственные задачи, и станция в значительной степени повысит возможности корабля в наблюдении, обеспечение навигационной безопасности плавания, своевременном выявлении надводных целей и т.д.

Председатель Кировоградской ОГА и временно исполняющий обязанности начальника штаба - первого заместителя командующего вида ВС Украины также выразили уверенность, что шефское сотрудничестве между регионом и ВМС будет продолжено.