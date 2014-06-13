ГПУ воссоздала схему организации расстрела Майдана

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, в центре схемы - подозреваемый Виктор Янукович (экс-президент Украины), который, как утверждают в ГПУ, дал указание министру внутренних дел Виталию Захарченко и главе СБУ Александру Якименко на скрытое (без нормативного разрешения) применение огнестрельного оружия и чрезмерное насилие к митингующим с целью силового подавления протеста.

Бывший премьер-министр Николай Азаров организовал принятие Кабмином незаконных, как считает ГПУ, постановлений от 22 января, опираясь на которые сотрудники милиции применяли к протестующим светошумовые, газовые и дымовые гранаты усиленного действия и использовали водометы без температурных ограничений.

Заместитель министра внутренних дел Лекарь по предварительному сговору с заместителем директора департамента материального обеспечения МВД Павлом Зиновым в январе-феврале 2014 года обеспечили поставку в Украину спецсредств производства Российской Федерации - светошумовых гранат, ручных гранат раздражающеего и светошумового действия, ручных аэрозольных гранат, которые не прошли медэкспертизу, и выдали их личному составу подразделений МВД и Внутренних войск для использования против участников Майдана. Таможенные платежи за эти поставки составили 1 млн. 177 тыс. 203,09 грн.

Читайте такжеЧиновники МВД скрыто мешают расследованию массовых убийств на Майдане - МахницкийБывший глава СБУ Якименко поручил центру специальных операций, борьбы с терроризмом (спецподразделение "А") Службы безопасности принять участие в силовой поддержке разгона митингующих на Майдане. Руководство АТЦ СБУ, исполняя указание Якименко, утвердило боевой расчет сил и средств и дало подчиненным сотрудникам приказ о начале силовой фазы антитеррористической операции в Доме профсоюзов. Готовили и планировали проведение силовой фазы участники заседания штаба АТЦ при СБУ и сотрудники СБУ, исполняли - сотрудники подразделения "А" СБУ.

ПО данным следствия, бывший министр внутренних дел Захарченко поручил заместителю Ратушняку и командующему Внутренними войсками МВД Шуляку организовать силами вверенных им подразделений силовой разгон на Майдане с применением чрезмерного физического насилия, спецсредств, спецтехники и огнестрельного оружия. Ратушняк и Шуляк это задание выполнили с помощью руководства МВД Украины в Киеве и "Беркута".