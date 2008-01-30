О том, что её допрашивала Генпрокуратура, Семенюк узнала из газет

Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК заявляет, что Генеральная прокуратура Украины не проводила повторной проверки в ФГИУ относительно приватизации “Лугансктепловоза”.

Об этом она заявила в эфире телеканала “1+1”.

“Никакой проверки в Фонде государственного имущества Украины не было”, - сказала В.СЕМЕНЮК.

Председатель ФГИУ отметила, что полгода назад, после приватизации “Лугансктепловоза”, Генеральная прокуратура изъяла документы, возбудила уголовные дела в отношении отдельных работников, но после того, как были представлены видеозаписи проведения торгов, все дела были закрыты.

Во второй раз, отметила В.СЕМЕНЮК, ГПУ не проводила проверку и не вызывала работников Фонда госимущества на допросы. “Ни одного работника Фонда госимущества, и меня никто ни на какие допросы больше не приглашал”, - сказала она. При этом В.СЕМЕНЮК отметила, что о проверке со стороны Генпрокуратуры услышала только из средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, 28 января народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявил, что по его инициативе Генеральная прокуратура осуществила проверку законности конкурса по продаже государственного пакета акций предприятия ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и выявила нарушения действующего законодательства во время приватизации. В частности, отметил он, Генпрокуратура установила, что в день отмены Хозяйственным судом Киева постановления о запрещении проведения конкурса по продаже пакета акций Фондом государственного имущества Украины издан приказ о возобновлении конкурса. Кроме того, в этот же день председателем ФГИУ утвержден протокол заседания рабочей группы, которым не допущены к участию в конкурсе ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Днепровагонмаш». «Проверка Генпрокуратуры установила - при проведении конкурса фактически отсутствовало соревнование. Именно это привело к тому, что госбюджет недополучил средства от приватизации», - сказал В.ПИСАРЕНКО.