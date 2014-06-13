Украинские военные попали в засаду. СМИ сообщают о погибших
Военнослужащие 79-й отдельной аэромобильной бригады, задействованные в Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областях, понесли потери в ходе сражений с боевиками на границе с Россией.
Как сообщают "НикВести", подразделения десантной бригады из Николаева попали в засаду.
Редакция располагает информацией о двух погибших и, как минимум, двух десятках раненых.
Юрий Бирюков, волонтер по сбору средств для экипировки украинских военных, также сообщает о двух погибших и 21 раненых. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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При этом Бирюков добавил, что по состоянию на 20:12 бой не стихал. В 22:47 пользователь Twitter Патриот уточнил, что николаевские десантники попали в засаду возле Славянска и называет те же данные о погибших и раненых – 2 убиты, 21 ранен.
Издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на собственные источники указывает, что число раненых составляет 25 человек и бой идет на границе Украины с Российской Федерацией, что существенно отдалено от Славянска.
Тем временем журналист Юрий Бутусов рассказал подробности боя, в котором погибли военные из 79 отдельной АЭМБР.
По его словам украинские войска понесли тяжелые потери при прорыве укрепленного района российских наемников. Подразделения 79-й аэромобильной бригады из Николаева попали в засаду. Также ожесточенный бой пришлось выдержать разведгруппам 3-го полка спецназа из Кировограда.
79-я отдельная аэромобильная десантная бригада базируется в Николаеве. Является важнейшей составляющей Сухопутных Войск Украины.
Источник Украинская правда