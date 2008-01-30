Яценюк: Украине «критически важно» вступление России в ВТО

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что для Украины важно вступление России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил во вторник вечером в эфире Черноморской ТРК.

По словам главы парламента, «есть все шансы», что «буквально 5-го числа (5 февраля – УНИАН) будет решение Генерального совета Всемирной торговой организации» касательно Украины.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Россия не вступила в ВТО не потому, что она не хочет, а потому что «у нее совсем другая структура экономики, у нее совсем другие подходы, и она может себе позволить не вступать в ВТО», при этом для Украины «критически важно, чтобы Россия была членом Всемирной торговой организации».

«Мы тогда в равных условиях, тогда у нас есть объективная и понятная площадка для решения всех торговых споров, мы тогда партнеры», - отметил глава ВРУ.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Украина «должна сделать все» для скорейшего принятия России в ВТО.