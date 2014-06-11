ГПУ возбудила уголовное производство в отношении «генерального прокурора ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что в мае Халиков, который принимал участие в террористической организации «ДНР», противодействовал деятельности органов государственной власти Украины и местного самоуправления. С целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти он был назначен на должность «генерального прокурора ДНР».

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Действия Халикова квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Халиков является заместителем руководителя межрегиональной общественной организации «Мордовское землячество» (Россия), проживает в Москве.