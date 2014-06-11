Царев приехал к террористам в Луганск - СМИ

Во второй половине дня к зданию обладминистрации подъехало несколько атомобилей с вооруженными людьми в камуфляже, лица которых скрывали черные маски. Со стороны можно сказать, что сопровождение Олега Царева в Луганск насчитывает более 10 боевиков. Также известно, что вместе с ним в город приехал один из депутатов Госдумы РФ.

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Об этом Vgorode сообщила пресс-секретарь штаба "ЛНР" Оксана Чигрина.

Царев зашел в обладминистрацию и встретился с "народным губернатором" Валерием Болотовым. Разговор проходил в личном кабинете Болотова, о чем он был - не разглашается.

Но по информации пресс-центра, визит Царева в так называемую "Луганскую народную преспублику" носит дружеский характер.

Сообщается, что Царев планирует посетить палаты боевиков "ЛНР", которые были ранены во время вооруженных противостояний.

Как известно, против Царева возбуждено уголовно дело за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада 3 июня лишила его депутатской неприкосновенности.