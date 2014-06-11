Клинтон считает, что Путин "заморозил" Россию, цепляясь за прошлое

Об этом написала Хилари Клинтон в своей книге "Сложные варианты", выдержки из которого публикует британская газета The Times, сообщает ТСН.

"В марте 2010 года, когда я приехала на дачу Путина вблизи Москвы, мы начали яростный спор о торговле и ВТО, которая оказалась в замкнутом круге. Он не уступал ни на дюйм. Он даже почти не слушал. Разозлившись, я попробовала другую линию поведения. Я знала, что одна из его страстей - охрана дикой природы. И я вдруг сказала: "Премьер-министр Путин, расскажите мне о том, что вы делаете для спасения тигров в Сибири". Он удивленно посмотрел на меня. Теперь я привлекла его внимание", - пишет Клинтон в книге.

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Она отмечает, что после этого Путин встал, провел ее в личный кабинет и вдохновенно рассказал о судьбе тигров на востоке, белых медведей на севере и другие виды, которые в опасности.

"Было очень интересно увидеть, как изменилась его заинтересованность в диалоге и манера поведения. Он спросил меня, не захочет мой муж на несколько недель уехать на Землю Франца-Иосифа, чтобы цеплять метки белым медведям", - вспомнила Клинтон.

Еще один разговор с Путиным, о котором пишет Клинтон, состоялся в сентябре 2012 года на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке. Президент Барак Обама тогда не приехал, а его представляла Госсекретарь Клинтон, которая взялась критиковать позицию Кремля в отношении Башара Асада в Сирии.

"Они не соглашались на мою встречу с Путиным до момента, когда до начала ужина оставалось 15 минут", - пишет Клинтон.

После обсуждения с Путиным проблем России, Клинтон сказала ему, что посетила мемориал жертвам блокады во времена Второй мировой войны в Санкт-Петербурге.

"Это задело российского лидера, чувствительного к истории. Он начал рассказывать мне историю о своих родителях, которую я никогда нигде не слышала и не читала. Во время войны отец Путина приехал с фронта на короткое время. Приближаясь к своему дому, он увидел, что на улице сложены в кучу тела и люди перекладывают их на грузовик. В куче трупов он узнал женские ноги в туфлях своей жены. Отец Путина начал требовать, чтобы ему отдали тело жены. После длительного спора ему отдали труп, но женщина еще была жива. Тогда отец президента России отнес ее домой и ухаживал за ней, пока она не выздоровела. Через 8 лет после этого у них родился сын Владимир", - пишет Клинтон.

После этой истории бывший Госсекретарь США поняла, насколько сильно Путин цепляется за прошлое СССР. В своей финальной записке Обаме перед составлением своих полномочий, Клинтон написала, что Путин имеет ошибочное убеждение, что США и Запад для Москвы был и остается соперником. Путин решил, что Запад нуждается в России больше, чем наоборот.

"Не следует создавать впечатление, что мы очень сильно ищем сотрудничества. Не надо льстить Путину чрезмерным вниманием на высоком уровне. Не принимать его приглашение на саммит на уровне президентов в Москве в сентябре 2013 года. А также объяснить, что жесткая позиция России не удержит нас от отстаивания наших интересов и нашего курса в Европе, Центральной Азии и других странах", - вспомнила Клинтон.

Однако президент Обама начал прислушиваться к этим советам только после скандала с Эдвардом Сноуденом.

"К сожалению, сейчас Россия при Путине остается "замороженной" в прошлом, за которое россияне не могут не цепляться, и за будущее, которое они не могут заставить себя принять", - пишет Клинтон.