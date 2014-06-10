Bloomberg: Задержка в строительстве «Южного потока» нанесет удар по Путину

В статье под названием «Задержка в строительстве «Южного потока» нанесет удар по Путину» на сайте Bloomberg.com Леонид Бершидский пишет, что хотя принято считать, что Европа так боится негативных последствий от введения каких-либо значимых экономических санкций против России, что практически ничего не делает, чтобы помочь Украине, это не правда.

Решение правительства Болгарии приостановить строительство важного для России газопровода «Южный поток» является результатом согласованных усилий Европейского союза и США.

«Южный поток», вероятно, все равно достроят. Тем не менее, задержка, вызванная решением болгарского правительства, ослабит позиции России в переговорах с Украиной о прекращении пророссийского восстания в юго-восточных регионах и о будущих поставках газа.

Проект строительства трубопровода из России в Болгарию по дну Черного моря, а оттуда в Италию, был задуман Москвой как способ обойти газотранспортную систему Украины. После ввода в эксплуатацию, «Южный поток» позволит российскому газовому монополисту компании Газпром прекращать поставки газа в Украину без риска того, что она будет откачивать газ, предназначенный для российских клиентов в ЕС, что может привести к сокращению поставок в эти станы. Свобода открывать и закрывать газовый кран для Украины, не опасаясь последствий для экспорта на самый важный для России рынок – рынок ЕС, является стратегической целью для Президента России Владимира Путина.

Вероятно, у Газпрома всегда найдутся причины перекрыть газ для Украины, когда этого потребует Кремль: страна является большим потребителем природного газа, сейчас ей трудно платить за поставки по завышенной цене в 485 долл. за тысячу кубометров, как этого требует Россия (в то время как средняя экспортная цена Газпрома составляет около 400 долл.).

ЕС и США хотят вырвать это оружие – природный газ – из рук Путина. Поэтому они совершали давление с обеих сторон на социалистическое правительство Болгарии, которое расстелило красную дорожку перед Газпромом.

Европейцы сделали свой ход 3 июня. Комиссар ЕС по внутренним рынкам Мишель Барнье отправил болгарскому правительству длинное письмо, в котором утверждал, что проект нарушает ряд правил ЕС. Эти правила запрещают газодобывающим компаниям контролировать трубопроводы (а Газпром должен был контролировать «Южный поток»); запрещают налоговые льготы для Газпрома, указанные в двустороннем соглашении между Болгарией и Россией; и предполагают проведение открытого конкурса для поставщиков из всех стран-членов ЕС.

Болгария, самая бедная страна ЕС, провела сомнительный конкурс на строительство своего участка «Южного потока»: потенциальным участникам было дано всего 10 дней в рождественский период для того, чтобы представить свои проекты. Российская компания Стройтрансгаз, которой руководит друг Путина миллиардер Геннадий Тимченко, выиграла тендер вместе с болгарскими бизнесменами, у которых есть политические связи.

«Сейчас не время вести бизнес с Россией как обычно», – сказал посол США в Болгарии Марси Райс, отметив, что США ввели санкции против Тимченко и Стройтрансгаз. «Мы советуем болгарским предпринимателям не сотрудничать с теми, кого коснулись санкции Соединенных Штатов».

Болгарские партнеры Тимченко, в том числе Делян Пеевски, услышали представителей США и ЕС. Пеевски был избран в парламент от небольшого, преимущественно турецкого, Движения за права и свободы, младшего партнера по коалиции правящей Социалистической партии. 5 июня лидер Движения Лютви Местан потребовал досрочных выборов, заявив, что социалисты должны прислушаться к предупреждениям ЕС о «Южном потоке». Другие болгарские партнеры Тимченко близки к лидерам социалистической партии, согласились с мнением премьер-министра Пламена Орешарски. После встречи с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Кристофером Мерфи и Роном Джонсоном в воскресенье он сказал, что строительство трубопровода будет остановлено, пока правительство не прояснит все разногласия с ЕС.

Этого не случится до тех пор, пока ЕС не добьется соглашения между Украиной и Россией. «В нынешней ситуации, в условиях приближенным к гражданской войне на востоке Украины, без признания Москвой правительства в Киеве, мы точно не сможем перейти к заключительной стадии наших переговоров на политическом уровне», – сказал комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер на прошлой неделе.

Минэнерго России намерено поднять вопрос о препятствиях для строительства «Южного потока» со стороны Болгарии во время переговоров с Эттингером о поставках природного газа в Украину. Заручившись поддержкой Болгарии в вопросе о «Южном потоке», представители ЕС будут оказывать еще большее давление на Россию, чтобы снизить цену на газ, который она поставляет в Украину. Компромисс кажется неизбежным, и, если он будет достигнут, Украина будет благодарить своих западных союзников за давление на другую, менее важную политически, бедную страну.