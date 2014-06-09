Саперы подорвали боеприпасы, которые террористы хотели использовать против сил АТО

Об том сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.

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«Современные боевики, которые сейчас терроризируют население востока Украины, эти боеприпасы пытались использовать по назначению - в фугасах, которые планировалось разместить на маршрутах движения военной техники в районе проведения АТО», - написал Владислав Селезнев.

Боеприпасы изъяли во время выполнения плановых заданий в районах проведения АТО.

Саперы уничтожили механизм боеприпасов, отметил Владислав Селезнев.