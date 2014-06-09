Саперы подорвали боеприпасы, которые террористы хотели использовать против сил АТО
19:11, 09 июня 2014Политика
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Военные инженеры, задействованные в антитеррористической операции (АТО), подорвали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые террористы планировали использовать против украинских военных.
Саперы обезвредили боеприпасы / фото http://novosti.dn.ua
Об том сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.
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«Современные боевики, которые сейчас терроризируют население востока Украины, эти боеприпасы пытались использовать по назначению - в фугасах, которые планировалось разместить на маршрутах движения военной техники в районе проведения АТО», - написал Владислав Селезнев.
Эти боеприпасы террористы намеревались использовать против сил АТО / фото http://novosti.dn.ua
Боеприпасы изъяли во время выполнения плановых заданий в районах проведения АТО.
Уничтожение боеприпасов / фото http://novosti.dn.ua
Саперы уничтожили механизм боеприпасов, отметил Владислав Селезнев.
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