Саперы подорвали боеприпасы, которые террористы хотели использовать против сил АТО

19:11, 09 июня 2014
Политика
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Военные инженеры, задействованные в антитеррористической операции (АТО), подорвали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые террористы планировали использовать против украинских военных.

Об том сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.

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«Современные боевики, которые сейчас терроризируют население востока Украины, эти боеприпасы пытались использовать по назначению - в фугасах, которые планировалось разместить на маршрутах движения военной техники в районе проведения АТО», - написал Владислав Селезнев.

Эти боеприпасы террористы намеревались использовать против сил АТО / фото http://novosti.dn.ua

Боеприпасы изъяли во время выполнения плановых заданий в районах проведения АТО.

Уничтожение боеприпасов / фото http://novosti.dn.ua

Саперы уничтожили механизм боеприпасов, отметил Владислав Селезнев.

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