Пограничники задержали на границе с РФ две «Газели», набитые оружием

16:39, 30 мая 2014
Политика
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Сегодня ночью на границе с Россией пограничники задержали три автомобиля. Сначала остановили «Мерседес-Вито», который должен был встречать и сопровождать автомобили из России. 

оружие / irtafax.com.ua

А через некоторое время задержали две «Газели», которые двигались со стороны соседнего государства. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины, сообщает Иртафакс.

Всего в автомобилях обнаружили 27 автоматов Калашникова, 2 пистолета, 4 пулемета, 5 РПГ типа «Муха», 5 снайперских винтовки и 84 ящика с боеприпасами и гранатами.

оружие / irtafax.com.ua

Среди пассажиров одной «Газели» была и женщина, которая при себе имела 10 тысяч долларов США.

Всего пограничники задержали 13 человек.

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