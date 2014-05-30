Пограничники задержали на границе с РФ две «Газели», набитые оружием
16:39, 30 мая 2014Политика
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Сегодня ночью на границе с Россией пограничники задержали три автомобиля. Сначала остановили «Мерседес-Вито», который должен был встречать и сопровождать автомобили из России.
Внутри машин обнаружили целый арсенал / irtafax.com.ua
А через некоторое время задержали две «Газели», которые двигались со стороны соседнего государства. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины, сообщает Иртафакс.
Всего в автомобилях обнаружили 27 автоматов Калашникова, 2 пистолета, 4 пулемета, 5 РПГ типа «Муха», 5 снайперских винтовки и 84 ящика с боеприпасами и гранатами.
irtafax.com.ua
Среди пассажиров одной «Газели» была и женщина, которая при себе имела 10 тысяч долларов США.
Всего пограничники задержали 13 человек.
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