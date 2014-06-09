Башар Асад объявил о всеобщей амнистии

Президент Сирии Башар Асад объявил в стране всеобщую амнистию, передает AFP со ссылкой на сирийское телевидение. Амнистии подлежат все преступления, совершенные до 9 июня, пишут "Ведомости".

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Министр юстиции страны Наджим аль-Ахмад заявил, что президентский указ был обнародован в контексте «социального великодушия, призывов к сплоченности и мирному сосуществованию и успехов сирийской армии».

В последний раз Асад объявлял всеобщую амнистию 16 апреля. По данным сирийского телевидения, амнистии подлежали «все лица, осужденные до 16 апреля». В президентском указе отмечалось, что приговоренные к смертной казни «будут отбывать наказание в виде принудительных работ».

По данным правозащитников, в сирийских тюрьмах содержатся около 18 000 заключенных. На прошлой неделе активисты заявили об освобождении нескольких сотен из них.

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На прошедших 3 июня выборах президента Сирии Башар Асад заручился поддержкой 89% избирателей. Таким образом, он занял президентское кресло в третий раз подряд. Срок полномочий президента в Сирии — семь лет.