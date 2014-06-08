Майдан требует досрочных выборов в Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, такое требование к новому президенту Украины Петру Порошенко и к действующему парламенту озвучили представители Совета Майдана.

Как отмечали участники вече, Майдан не расходится и не прекращается по многим причинам, и одной из главных является то, что “до сих пор в высшем законодательном органе власти находятся люди, которые 16 января проголосовали за диктаторские законы”, и многие из этих людей не приходят на заседания ВР, не поддерживают реформы.

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Майдан подчеркивает, что выборы должны проводиться по пропорциональной системе, а общество должно формировать списки. Также участники вече требуют снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%, «поскольку нынешний барьер не дает возможности попасть в парламент молодым политическим силам, которые рождены Майданом».

Кроме того, среди требований - финансовая прозрачность партий: отчеты перед гражданами об источниках поступления средств и затратах на избирательные кампании перед голосованием.

«Следующее наше требование - это обеспечить надлежащие меры безопасности, чтобы избиратели всех регионов могли выразить свою позицию относительно того, кто должен быть в Верховной Раде. Мы не можем избрать Раду только частью Украины. Донецк, Луганск и Крым должны также избирать своих представителей в Верховную Раду», - отметили участники вече на Майдане.