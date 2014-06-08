Сегодня Майдан собирает вече, где ждет Порошенко и отчет правительства

Сегодня, 8 июня, в 12.00 в Киеве на Майдане Независимости состоится Второе общественное вече.

Об этом говорится в сообщении Центральной Рады Сотен Майдана на странице в Facebook.

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"Община Киева и Майдан ожидают публичной встречи с новоизбранным Президентом Украины, избранным мэром столицы, а также - отчета Правительства о 100 дней работы со сцены Майдана", - говорится в сообщении.