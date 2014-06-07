Сын Лукашенко сделал Турчинову подарок
17:35, 07 июня 2014Политика
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко со своим сыном Николаем встретился сегодня в Киеве с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.
Турчинов получил загадочный пакет / УНИАН
Как утверждает ТСН, встреча прошла в теплой атмосфере с улыбками и дружескими объятиями. Турчинов пожал руку белорусскому президенту и его сыну. А Николай в свою очередь передал спикеру Рады пакет, который принес с собой.
Как сообщалось ранее, Лукашенко после инаугурации нового президента Украины пожелал Украине не терять Крым и забрать Януковича домой.
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