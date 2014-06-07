Сын Лукашенко сделал Турчинову подарок

Как утверждает ТСН, встреча прошла в теплой атмосфере с улыбками и дружескими объятиями. Турчинов пожал руку белорусскому президенту и его сыну. А Николай в свою очередь передал спикеру Рады пакет, который принес с собой.

Как сообщалось ранее, Лукашенко после инаугурации нового президента Украины пожелал Украине не терять Крым и забрать Януковича домой.