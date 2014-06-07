Лукашенко пожелал Украине не терять Крым и забрать Януковича домой

Белорусский лидер прокомментировал проблему Крымской аннексии: "В отношении Украины - она должна быть единым и целостным государством. И она будет такой. А Крым - езжайте туда и договаривайтесь, чтобы он был украинским. И не теряйте его".

Лукашенко отрицает, что Янукович обращался к нему за помощью.

"Он меня не просил. В Белоруссии есть село, где родились его родители, и если он захочет туда приехать, никто не может ему запретить. Но я вам советую - заберите своего президента в Украину. Пусть он будет у вас".

Лукашенко даже пообещал посодействовать возвращению Януковича. "Если от меня что-то будет зависеть, я помогу", - сказал Лукашенко.