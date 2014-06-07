Порошенко подчеркнул, что Крым есть и будет украинским
11:07, 07 июня 2014Политика
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Об этом глава государства заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации.
Порошенко отмечает, что Крым есть и будет украинским / @HromadskeTV
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Крым есть и будет украинским.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде Украины.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса
«Россия оккупировала Крым, который есть, был и будет украинским. Вчера я об этом твердо заявил российскому руководству в Нормандии», - подчеркнул он.
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