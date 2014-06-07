Переименование Институтской обсудят на общественных слушаниях

Депутаты Киевсовета в пятницу решали вопрос переименования улицы в Печерском районе. Избранники общины не смогли решить переименовывать ли на Героев "Небесной сотни" всю Институтскую, или только ее часть.

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Общественные деятели предложили героическое название дать не улице, а мосту над ней. В итоге депутаты Киевсовета вопрос переименования улицы или моста решили вынести на общественные слушания, передает ТСН.

Также журналисткам Кличко признался, что для ремонта Киевсовета, где заседают избранники, нужно 30 млн грн.