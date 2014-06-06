Россия признала войну?

Последняя неделя весны оказалась весьма плодотворной для Следственного комитета Российской Федерации. 30 мая 2014 года, после трех месяцев лжи и непризнания очевидного, Кремль, косвенно, подтвердил то, что системно отрицал последнее время, – Россия находится в состоянии войны с Украиной.

Признание это состояло в том, что Российская Федерация решила возбудить дело против украинских военных. Заявления СК РФ, опубликованное на сайте ведомства в пятницу, 30 мая, гласит: «возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донецкой и Луганской народных республик». Дело заведено по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ, которая гласит: «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбления национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет».

Чтобы не повторять словоблудие чиновников из СК РФ, обратимся к самому Уголовному Кодексу Российской Федерации. В статьях 11 и 12 речь идет о том, что под действия Кодекса подпадают преступления, совершенные либо на территории России, либо за ее пределами иностранными гражданами и лицами без гражданства против интересов РФ или гражданина РФ, а также в случаях, предусмотренных международными договорами. При этом российские следователи ссылаются на одну из Женевских конвенций, принятых в 1949 году, о защите гражданского населения во время войны. Часть 1 статьи 2 этого документа гласит, что она «будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами, даже в том случае, если одна из них не признает состояния войны».

А теперь простым языком. Следственный комитет РФ, осознанно или нет, юридически признал: антитеррористическая операция, проводимая Вооруженными Силами Украины, направлена против России и ее граждан. Но вопрос в другом. О каких гражданах РФ в Украине может идти речь? Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) - фиктивные территориальные единицы, созданные в результате «псевдореферендума». Их «независимость» Россия не признала и в состав федерации не приняла. Таким образом, логично, что гражданами Российской Федерации, судьбой которых вдруг озаботилась Кремлевская верхушка, являются обладатели российских паспортов, воюющие на территории Украины.

В Женевской конвенции также четко указано, что ее положения вступают в силу в случае вооруженного конфликта между двумя и более странами, подписавшими документ. А, учитывая вышесказанное, разве ДНР и ЛНР являются странами? Их правосубъектность ничтожна. Соответственно, они не состоят под защитой Конвенции. Если же говорить об Украине и России, то они, теоретически, являются теми самыми «Высокими Договаривающимися Сторонами», указанными в статье 2 Конвенции. И, в этой связи, получается, что Россия признает войну с Украиной?

Это, пожалуй, второе, после объявления «зеленых человечков» в Крыму российскими военными, «помогающими» украинцам проводить «референдум», обескураживающее признание Кремля. Интересно, в чем еще решит признаться верхушка российской власти, и когда это будет сделано?