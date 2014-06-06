Порошенко и Меркель обсудили евроинтеграцию Украины

Также политики обсудили общее видение ключевых элементов урегулирования ситуации на востоке Украины.

Читайте такжеМеркель: G7 на переговорах с Путиным призовет сотрудничать с Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Петра Порошенко, ужин прошел в офисе канцлера в Берлине. Во время встречи Ангела Меркель лично поздравила Петра Порошенко с победой. Она также заявила о готовности сотрудничать с украинским президентом по широкому кругу вопросов.

В свою очередь Петр Порошенко проинформировал канцлера Германии о своем видении дальнейших шагов на президентском посту. В частности, речь шла о возобновлении мира, налаживании всеукраинского диалога. Кроме этого, Петр Порошенко назвал одними из главных задач – борьбу с коррупцией, внесение изменений в Конституцию, с отдельным акцентом на децентрализацию власти, а также экономические реформы.

Читайте такжеПутин на встрече в Нормандии будет сидеть недалеко от Порошенко - президент Франции

Также Ангела Меркель и Петр Порошенко обсудили вопрос перспективы подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС в ближайшее время.