Из Славянска эвакуировали 350 детей - ОГА

«Дети с родителями вывезены из города Славянска, на территории которого сейчас проводится антитеррористическая операция», - заявила и.о. заместителя главы Донецкой областной администрации Тамара Лукьянчук.

Читайте такжеСлавянск остался без централизованного водоснабжения200 человек благополучно доставлены в детский лагерь «Солнечный берег» в селе Сергеевка в Одесской области усилиями благотворительного фонда Виталия Хомутынника, управления по делам семьи и молодежи Донецкой обладминистрации и городским советом Славянска.

Еще 150 человек отправляются в детский лагерь в Харьковской области.

«Также по его инициативе готовим к отправке детей из других городов Донецкой области. Сейчас нам нужна поддержка с любой стороны. Всем, у кого есть такая возможность, просим обращаться в Донецкую обладминистрацию со своими инициативами», - добавила Лукьянчук".