Эксперт: Нужны срочные реформы в армии, ведь война - слишком привлекательная кормушка

Об этом заявил военный эксперт, экс-военный атташе Грузии в США Арчил Цинцадзе, являющийся одним из идеологов военной реформы в Грузии, в разговоре с координатором грппы Информационное Сопротивление Дмитрием Тымчуком.

Тымчук написал об этом в Facebook.

Читайте такжеВблизи зоны АТО защищен бронежилетом лишь каждый сотый солдат"Он (Цинцадзе - ред.) сказал золотые слова: если вы сейчас не начнете срочно реформировать и вычищать армию и весь сектор безопасности, то нестабильность в Украине затянется на долгие годы. Война - слишком привлекательная кормушка, чтобы от нее могли отказаться военные чиновники", - пишет координатор ИС.

"Только новая армия-МВД-спецслужбы способны победить. В нынешнем формате они чудесно предназначены для дерибана бюджета, но не эффективных действий", - заявил он.