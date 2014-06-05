Путин объяснил, почему аннексировал Крым

Как он заявил в интервью французскому телеканалу TF1 и радиостанции «Европа-1», Россия не могла себе позволить отдать Крым организации Североатлантического альянса, куда, по мнению Владимира Путина, могла вступить Украина после смены власти.

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«В этих условиях позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественно этническим русским населением пошла вот туда, в какой-то международный военный альянс, притом, что сами жители Крыма хотят быть частью России, – простите меня, по-другому мы просто поступить не могли», – отметил российский президент, передают "Крым. Реалии".

При этом во время интервью, Владимир Путин поправил журналиста, который сказал, что «российские войска аннексировали Крым». «Это заблуждение, что российские войска аннексировали Крым, российские войска ничего не аннексировали, – сказал он. – Российские войска находились в Крыму в соответствии с международным договором о наличии там российской военной базы и действительно помогли жителям Крыма провести референдум о своей независимости и желании присоединиться к России.

Он также добавил, что все еще беспокоится по поводу возможного приближения НАТО к границам России за счет Украины. «Когда мы говорим об Украине и военных блоках, то, конечно, это не может не беспокоить, потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, военная инфраструктура вплотную подходит к российским границам. Мы не можем быть к этому безразличны», – подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин дал интервью французким СМИ накануне визита во Францию для участия в торжествах по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии. Он заявил, что готов к диалогу с президентом США Бараком Обамой, но «выбор за ним». При этом он обвинил американскую администрацию в лицемерии и «агрессивных» попытках изолировать Россию за ее поведение на территории Украины.