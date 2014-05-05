НАТО начинает масштабные учения на границе с Россией

Международные военные учения «Весенний шторм», в которых примут участие около шести тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, пройдут с 5 по 23 мая в Эстонии, сообщают РИА Новости со ссылкой на главный штаб Сил обороны страны.

В этом году в «Весеннем шторме» принимает участие рекордное число военных соединений союзников по НАТО: рота пехотинцев полка герцога Ланкастерского из Великобритании, рота пехотинцев из Латвии, рота военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады армии США, а также разведотряд литовской армии.

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Польша направит на учения три истребителя Су-22 и подразделение противовоздушной обороны с ракетным комплексом SA-8, задачей которого будет защита авиабазы Эмари под Таллином и прилегающего воздушного пространства. Противовоздушную оборону также будут осуществлять зенитчики из Бельгии. Впервые в учениях примет участие группа специалистов по киберзащите из Франции.

Напомним, 2 мая заместитель генерального секретаря Альянса Александр Вершбоу заявил, что НАТО должен рассматривать Россию не как партнера, а как противника.

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По его словам, несмотря на 20 лет попыток построить партнерские отношения с Россией, Москва «называет НАТО противником».

Бывший посол США в России Вершбоу также отметил, что аннексия Москвой украинского Крыма и ее причастность к сепаратистскому движению на востоке Украины изменили отношения между Россией и НАТО.

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Россия явно «пытается снова навязать гегемонию и ограничить суверенитет соседей под видом обороны «русского мира», сказал Вершбоу.

В апреле НАТО в результате аннексии Крыма приостановила большую часть своего сотрудничества с Россией.