Путин о Порошенко: "У него пока руки не испачканы кровью"
Петр Порошенко может остановить конфликт на Донбассе, "у него пока руки не испачканы кровью", считает президент РФ Владимир Путин.
"Это не война между государствами, это разные вещи… Считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс: у него пока руки не испачканы кровью", - заявил Путин в интервью французским СМИ - телеканалу TF1 и радиостанции Europe 1, сообщает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что Порошенко может начать прямой диалог с Югом и Востоком Украины, и при этом не забыл назвать антитеррористическую операцию "карательной".
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При этом президент РФ заявил, что "никаких вооружённых сил, никаких российских инструкторов даже на юго-востоке Украины нет, не было и нет".
Как сообщал УНИАН, преступные действия граждан России на территории Украины привели к гибели 122 человек, ранению почти 200 человек и иным тяжким последствиям.
Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, которая начала досудебное расследование по факту вербовки и подготовки наемников для участия в террористической деятельности в Украине.
"С целью решения военного конфликта, совершения терактов в Донецкой и Луганской областях, свержения государственной власти и нарушения территориальной целостности Украины, граждане РФ создали на территории Российской Федерации незаконные вооруженные формирования - специальные учебные центры, в которых производится вербовка, финансирование и обучение наемников", - заявили в ГПУ.
По данным ведомства, вооруженные наемники за материальное вознаграждение в военном снаряжении беспрепятственно пропускаются должностными лицами Пограничной службы ФСБ России в Украину, где принимают активное участие в террористической деятельности.