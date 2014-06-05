Путин о Порошенко: "У него пока руки не испачканы кровью"

"Это не война между государствами, это разные вещи… Считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс: у него пока руки не испачканы кровью", - заявил Путин в интервью французским СМИ - телеканалу TF1 и радиостанции Europe 1, сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Порошенко может начать прямой диалог с Югом и Востоком Украины, и при этом не забыл назвать антитеррористическую операцию "карательной".

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При этом президент РФ заявил, что "никаких вооружённых сил, никаких российских инструкторов даже на юго-востоке Украины нет, не было и нет".

Как сообщал УНИАН, преступные действия граждан России на территории Украины привели к гибели 122 человек, ранению почти 200 человек и иным тяжким последствиям.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, которая начала досудебное расследование по факту вербовки и подготовки наемников для участия в террористической деятельности в Украине.

"С целью решения военного конфликта, совершения терактов в Донецкой и Луганской областях, свержения государственной власти и нарушения территориальной целостности Украины, граждане РФ создали на территории Российской Федерации незаконные вооруженные формирования - специальные учебные центры, в которых производится вербовка, финансирование и обучение наемников", - заявили в ГПУ.

По данным ведомства, вооруженные наемники за материальное вознаграждение в военном снаряжении беспрепятственно пропускаются должностными лицами Пограничной службы ФСБ России в Украину, где принимают активное участие в террористической деятельности.