Большинство в нынешней Раде может быть только ситуативное - эксперт

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель правления Центра социологических и политических исследований «Социовымир» Сергей Таран.

«Если речь пойдет об обороне Украины, о принципиальные положения, которые касаются евроинтеграции, там не будет проблем с большинством. Но когда дойдет до кадровых вопросов, каких-либо реформаторских мер, которые будут инициированы президентом, там будет сложно. Поэтому большинство скорее всего будет ситуативным, оно будет голосовать время от времени, иногда безрезультатно. Но полностью, чтобы это было такое классическое парламентское большинство, его не будет", - сказал Таран.

Читайте такжеВерховная Рада не поддержала ряд экономических законовПервой причиной такого положения вещей, по его мнению, является то, что "вот-вот могут быть новые выборы". Это ощущение будет заставлять депутатов больше думать о своем политическом будущем, чем о большинстве.

"А самое главное, что нет основной цели для большинства, а это создание правительства. Скорее всего, это правительство останется. Его экономический скелет точно останется, а это будет означать, что большинству нет за что отвечать. Поэтому будет ситуативное голосование, будет голосование по тем или иным вопросам", - считает Таран.

"Поэтому большинство будет таким опасно слабым и для президента - это будет создавать определенные проблемы", - заявил эксперт.