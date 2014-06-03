Батальон "Донбасс" хочет взять границу "на замок": "Это наша земля, а не Луганда или Донбабве"
По словам Семенченко, также батальон будет бороться против группировок террористов, которые уже находятся на территории Украины.
Батальон "Донбасс" хочет взять границу "на замок".
Об этом командир батальона спецназначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины Семен Семенченко сообщил на своей странице в Facebook.
"Батальон Донбасс продолжает усиленную боевую подготовку. Из штата 460 человек сформировано уже 300. Добровольцы проходят жесткий отбор. К концу недели батальон будет сформирован и начнется набор патриотов для Луганской области", - пишет Семенченко.
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"Приоритетные задачи - границу на замок, любые нападения на погранзаставы будут быстро пресекаться. Пограничникам наша помощь очень нужна, особенно на фоне событий последних дней", - отмечает он.
Также Семенченко добавляет, что вторая задача батальона - борьба против группировок террористов, которые уже находятся на территории Украины.
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"Гулять как у себя дома между городами они не будут. Это наша земля, а не Луганда или Донбабве. Добровольцы которые остались в Донецкой области во взаимодействии с пограничниками и частями АТО обеспечивают порядок в южных и западных регионах", - сообщает Семенченко.