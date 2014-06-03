Батальон "Донбасс" хочет взять границу "на замок": "Это наша земля, а не Луганда или Донбабве"

Батальон "Донбасс" хочет взять границу "на замок".

Об этом командир батальона спецназначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины Семен Семенченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Батальон Донбасс продолжает усиленную боевую подготовку. Из штата 460 человек сформировано уже 300. Добровольцы проходят жесткий отбор. К концу недели батальон будет сформирован и начнется набор патриотов для Луганской области", - пишет Семенченко.

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"Приоритетные задачи - границу на замок, любые нападения на погранзаставы будут быстро пресекаться. Пограничникам наша помощь очень нужна, особенно на фоне событий последних дней", - отмечает он.

Также Семенченко добавляет, что вторая задача батальона - борьба против группировок террористов, которые уже находятся на территории Украины.

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"Гулять как у себя дома между городами они не будут. Это наша земля, а не Луганда или Донбабве. Добровольцы которые остались в Донецкой области во взаимодействии с пограничниками и частями АТО обеспечивают порядок в южных и западных регионах", - сообщает Семенченко.