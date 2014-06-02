Вице-президент США Байден приедет на инаугурацию Порошенко
23:55, 02 июня 2014Политика
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Вице-президент США Джо Байден приедет на инаугурацию президента Петра Порошенко.
Байден посетит инаугурацию Порошенко / УНИАН
Об этом в своем твиттере написал бывший посол США в Москве Майкл МакФол.
Он уточнил, что на инаугурации президента Януковича правительство США представлял чиновник низшего ранга - советник президента США по вопросам безопасности Джеймс Джонс.
Напомним, сын вице-президента США Байдена будет работать в украинской нефтегазодобывающей компании.
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