Вице-президент США Байден приедет на инаугурацию Порошенко

23:55, 02 июня 2014
Политика
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Вице-президент США Джо Байден приедет на инаугурацию президента Петра Порошенко.

Байден відвідає інавгурацію Порошенка / УНІАН

Об этом в своем твиттере написал бывший посол США в Москве Майкл МакФол.

Он уточнил, что на инаугурации президента Януковича правительство США представлял чиновник низшего ранга - советник президента США по вопросам безопасности Джеймс Джонс.

Напомним, сын вице-президента США Байдена будет работать в украинской нефтегазодобывающей компании.

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