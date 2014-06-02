Вице-президент США Байден приедет на инаугурацию Порошенко

Об этом в своем твиттере написал бывший посол США в Москве Майкл МакФол.

Он уточнил, что на инаугурации президента Януковича правительство США представлял чиновник низшего ранга - советник президента США по вопросам безопасности Джеймс Джонс.

Напомним, сын вице-президента США Байдена будет работать в украинской нефтегазодобывающей компании.