Газета "Донбасс" приостановила свою деятельность из-за преступных требований боевиков

Об этом УНИАН сообщили журналисты газеты «Донбасс».

По их словам, сегодня главный редактор газеты Александр Бриж собрал общее совещание трудового коллектива и поставил перед фактом, что из-за требований самопровозглашенной «Донецкой народной республики» поменять редакционную политику в газете, журналистский коллектив газеты отправлен в бесплатный отпуск.Читайте такжеБоевики требуют от двух донецких газет «правильно» освещать события и больше писать о «ДНР»

По словам журналистов, главный редактор аргументировал свое решение тем, что если они будут выполнять условия, выдвинутые сепаратистами, журналисты будут нарушать закон Украины, поэтому коллектив был распущен.

Журналисты также сообщили, что последний номер газеты вместо 16 полос вышел на 8 полосах и в последнем номере газеты все читатели предупреждены, что пока газета выходить не будет.Читайте такжеВ Донецке террористы отпустили редактора газеты «Донбасс» — журналисты газеты

Журналисты газеты «Донбасс» сообщили, что аналогичная ситуация сложилась и в газете «Вечерний Донецк», коллектив которой тоже отправлен в бесплатный отпуск.