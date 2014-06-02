The Wall Street Journal: Обама призвал европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении РФ

В статье Кэрол Ли под названием «Обама призвал европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении России» в газете The Wall Street Journal сообщается о том, что Президент США Барак Обама, обеспокоенный тем, что международное давление на Россию может уменьшится из-за успешного проведения украинских выборов, во время своего визита в Европу на этой неделе будет призывать своих европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении Москвы.

«Чего мы не хотим, так это, чтобы все вздохнули с облегчением, сказав, что «выборы прошли хорошо, мы свою задачу выполнили», – сказал высокопоставленный представитель администрации Обамы.

Барак Обама встретиться лицом к лицу с Президентом России Владимиром Путиным впервые после начала украинского кризиса. Двусторонняя встреча между ними не запланирована, но они оба примут участие в торжествах, посвященных 70-й годовщине Нормандской операции. Обама планирует встретиться с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко в среду в Варшаве, прежде чем отправиться на саммит «Большой семерки» в Брюссель, а затем в Париж и Нормандию.

Во время своей четырехдневной поездки Барак Обама должен заверить союзников, что США примут меры для обеспечения их безопасности. Зарубежные «заверяющие» туры стали атрибутом второго президентского срока Обамы, так как лидеры Европы, Ближнего Востока и Азии постоянно просят его подтвердить обязательства США на мировой арене. Американский президент также встретится с лидерами Центральной Европы, в том числе лидерами стран Балтии, проведет двусторонние переговоры с президентом и премьер-министром Польши. Он намерен подтвердить приверженность США своим обязательствам по защите региона в среду в Варшаве во время празднования 25-й годовщины первых свободных, посткоммунистических выборов в Польше, сообщили чиновники Белого дома.

По прибытии в Польшу, американский президент должен посетить ангар аэропорта в Варшаве вместе с американскими и польскими пилотами. Этот визит призван подчеркнуть, что после вмешательства России во внутренние дела Украины, США и Польша увеличили количество совместных учебных миссий в воздухе.

Подобные заявления Обама делал и раньше, но взволнованные европейские союзники хотят слышать их снова и снова.

«Мы слышали это уже несколько раз, – сказал Ришард Шнепф, посол Польши в США, – но совсем другое дело заявить об этом публично в Варшаве, не только для нас, но и для высоких представителей стран региона.

Международный саммит, который пройдет в Брюсселе в среду и четверг, первоначально планировали провести в Сочи, до того, как в марте члены элитного альянса приостановили участие России.

На саммите «Большой семерки» в Брюсселе Барак Обама будет добиваться того, чтобы мировые лидеры договорились о том, в каком случае нужно будет ввести санкции в отношении секторов российской экономики. США и Германия договорились ранее ввести санкции, если бы Россия сорвала проведение выборов в Украине.

Поскольку этого не случилось, американские чиновники опасаются, что европейские лидеры поставят украинский кризис на второй план и продолжат сотрудничество с Владимиром Путиным. Обама попытается поставить новые условия.

«В серой зоне между вторжением и полным отступлением России, что может стать поводом? Именно это мы постоянно ищем», – сказал высокопоставленный представитель администрации. «Выборы были очевидным поводом. Теперь, когда они прошли, мы должны подумать о том, что делать в будущем».

Представители администрации не надеются, что лидеры стран «Большой семерки» – США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии и Японии – определят в Брюсселе новую красную линию, перейдя которую Россия должна будет столкнуться с отраслевыми санкциями.

Кроме того, что Барак Обама будет призывать союзников определить новые условия для ужесточения санкций, он также будет убеждать европейских лидеров не отменять уже введенные санкции. В четверг вечером в Париже Обама планирует поужинать с Президентом Франции Франсуа Олландом, который проведет личную встречу с Владимиром Путиным в тот же день.

Обама хочет обратить внимание союзников на то, что ситуация в Украине все еще остается нестабильной, на востоке все также происходят столкновения, а Россия продолжает оккупацию Крыма, сообщили американские чиновники.

«Мы считаем, что ситуация продолжает оставаться кризисной», – сказал Бен Родс, заместитель советника по национальной безопасности. «На востоке и юге Украины постоянно гибнут люди из-за действий сепаратистских группировок в этих регионах. Таким образом, мы ни в коем случае не можем закрывать вопрос об Украине».