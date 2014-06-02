В Луганске начинается полномасштабная операция по нейтрализации террористов - Тымчук

В Луганске украинские силовики начинают полномасштабную операцию по нейтрализации террористических групп в городе.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в частности, нейтрализации (а в случае сопротивления – уничтожению) подлежат группы боевиков, действующие в районе зданий Луганской ОГА, СБУ, Луганского погранотряда, а также в других районах города.

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Данная операция силовиков, в которой будут задействованы силы авиации и бронетехника, вызвана исключительно действиями террористических групп в Луганске.