Генпрокуратура нашла способ наказать виновных в избиении студентов на Майдане

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий вчера во время прямого эфира на «5 канале».

Он отметил, что следователи Генпрокуратуры нашли пути пересмотра уголовного производства, в котором фигурируют экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, экс-глава КГГА Александр Попов, бывший руководитель киевской милиции Валерий Коряк и двое его заместителей.

«Нами пересмотрены обстоятельства производства, которое открыло бывшее руководство ведомства, все доказательства по делу, и мы обнаружили еще одно преступление, совершенное лицами, причастными к разгону студентов на Майдане, а именно: незаконное препятствование проведению мирных митингов и собраний (ст. 340 Уголовного кодекса Украины), и собственно по признакам этой статьи, которая не была включена в Закон «Об амнистии», Генеральная прокуратура открыла уголовное производство», - отметил Махницкий.

Комментируя арест счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича, и.о. генпрокурора сообщил, что сейчас все имущество его семьи, которое находится на территории Украины - арестовано. Кроме того, по словам Махницкого, за рубежом арестованы значительные активы Януковича.

«На сегодняшний день я не могу озвучивать эти цифры, но они являются достаточно большими», - отметил руководитель ГПУ, добавив, что сейчас продолжается работа по замораживанию активов за рубежом других экс-чиновников Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана тогдашним заместителю секретаря СНБО Сивковичу, председателю КГГА Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

12 февраля 2014 года стало известно, что уголовное производство в отношении Попова и Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля.

Позже в прокуратуре Киева уточнили, что суд закрыл уголовное производство в отношении Попова, Сивковича, Коряка и Федчука на основании закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний.

Читайте такжеПопов считает, что суд по делу о разгоне Евромайдана должен состояться при любых условиях

14 марта Апелляционный суд Киева отменил указанное решение и направил дело на новое рассмотрение в Печерский районный суд.