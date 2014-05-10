В России набирают профессиональных наемников для отправки на восток Украины - Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebooк.

“Набор достаточно профессионально подготовленных наемников российские власти проводят практически по всей территории РФ”, - написал он.

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По данным группы «Информационное сопротивление», даже в Хабаровском крае России на протяжении последних 3 недель в местные военкоматы вызываются военнослужащие запаса, служившие в спецназе Главного разведовательного управления (ГРУ), где им предлагается за хорошую плату в составе формирующихся групп убыть в Украину для участия в террористической деятельности.

По словам Тымчука, на протяжении как минимум двух последних недель в террористических формированиях на востоке наблюдается повсеместная замена военнослужащих спецназа ГРУ РФ на наемников, прибывающих из России.

“Это, прежде всего, военнослужащие запаса, в большинстве своем имеющие опыт службы в российском спецназе и опыт участия в боевых действиях (в частности, на Кавказе)”, - отметил Тымчук.

Он также добавил, что на востоке Украины в течение последних недель происходит мощный процесс переброски с территории России оружия для террористических групп.

“Идет мощный процесс переброски с территории России оружия для террористических групп на Донбассе”, - написал он.Тымчук отмечает, что опасным процессом является прекращение деятельности предприятий и резкий рост безработицы на Донбассе на фоне дестабилизации ситуации.

“Для многих местных жителей участие в акциях террористов за довольно высокую для региона плату (от 100 долл. в день) является совершенно приемлемым средством заработка” - написал он.