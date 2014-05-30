СМИ: На Луганщине вчера уничтожено более полусотни боевиков, часть подорвались сами
От пятидесяти до сотни боевиков было уничтожено во время нападения террористов на воинскую часть в городе Александровске под Луганском.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сюжет "Новостей 2+2".
Часть диверсантов уничтожили непосредственно во время боя, еще часть подорвалась, когда взорвался склад с боеприпасами.
В то же время Нацгвардия отрицает, что сепаратисты пленили 20 военнослужащих. В пресс-службе гвардейцев заверили, что все солдаты и офицеры передислоцированы в безопасное место. Несколько военных получили тяжелые ранения.
Читайте такжеЗа последние два дня погибли восемь бойцов НацгвардииЖители Александровска рассказывают, что одиночные взрывы раздавались с территории воинской части до утра.
Напомним, взрыв на складе оружия и боеприпасов произошел 29 мая вечером во время штурма сепаратистами расположения воинской части. Склад взорвался из-за прямого попадания реактивной гранаты.