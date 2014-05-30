СМИ: На Луганщине вчера уничтожено более полусотни боевиков, часть подорвались сами

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сюжет "Новостей 2+2".

Часть диверсантов уничтожили непосредственно во время боя, еще часть подорвалась, когда взорвался склад с боеприпасами.

В то же время Нацгвардия отрицает, что сепаратисты пленили 20 военнослужащих. В пресс-службе гвардейцев заверили, что все солдаты и офицеры передислоцированы в безопасное место. Несколько военных получили тяжелые ранения.

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Напомним, взрыв на складе оружия и боеприпасов произошел 29 мая вечером во время штурма сепаратистами расположения воинской части. Склад взорвался из-за прямого попадания реактивной гранаты.