Кучма поздравил Порошенко и выразил ему личную поддержку

«Полученная вами убедительная победа на выборах во всех регионах Украины показала высокое доверие к вам миллионов наших граждан, а также большое желание украинцев жить в мире и согласии в единой богатой стране», - говорится в поздравлении Леонида Кучмы, размещенном на сайте фонда «Украина».

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Леонид Кучма выразил уверенность, что Петр Порошенко оправдает надежды людей, сможет консолидировать общество и вывести страну, которая переживает непростые времена, на путь демократического развития.

"Верю в ваши профессионализм, государственный подход, человеческую мудрость и политическую прозорливость и уверяю в личной поддержке ваших действий. Искренне желаю вам успехов и плодотворной работы на высшем государственном посту во имя Украины и украинского народа", - подчеркнул он.