Сбитый в зоне АТО беспилотник оказался российским самолетом-разведчиком "Орлан-10"

Как уточняется в сообщении, 28 мая в зоне проведения АТО СБУ и Минобороны прекратили несанкционированный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с неизвестным химическим веществом.

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По предварительному осмотру специалистов, аппарат является одной из серийных модификаций БПЛА «Орлан-10» российского производства с парашютной системой приземления.

БПЛА «Орлан-10» является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Используется государственными структурами России как самолет-разведчик, способный составлять карты местности в формате 3D и управлять ходом боя. В зависимости от модификации и установленного модуля, БПЛА «Орлан-10» может нести на борту тепловизор, фотокамеру, геостабилизированную видеокамеру, радиопередатчик, ретранслятор.

В настоящее время осуществляются соответствующие технические и химические экспертизы.

БПЛА «Орлан-10» многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием «Специальный технологический центр».

СБУ показала на фотографиях уменьшенную копию (около метра длиной и около 15 кг веса) самолета, похожего на беспилотник-разведчик.