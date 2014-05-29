Под Донецком сбили российский беспилотник

01:55, 29 мая 2014
Политика
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Под Донецком украинские силовики сбили российский беспилотник, который летал над одним из блокпостов украинских воинов.

В беспилотнике обнаружили неизвестную жидкость

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщает пресс-секретарь АТО Алексей Дмитрашковский, на борту аппарата, кроме видео и фото аппаратуры, обнаружили неизвестную жидкость.

"На данный момент, изучается летательный аппарат. Его полностью разобрали, с него было снята видео- и фотоаппаратура. Во время разбора внутри была изъята капсула с неизвестной жидкостью химического состава. Сейчас она отправлена в лабораторию", - сказал Дмитрашковский.

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