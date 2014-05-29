Под Донецком сбили российский беспилотник
01:55, 29 мая 2014Политика
1
Под Донецком украинские силовики сбили российский беспилотник, который летал над одним из блокпостов украинских воинов.
В беспилотнике обнаружили неизвестную жидкость
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщает пресс-секретарь АТО Алексей Дмитрашковский, на борту аппарата, кроме видео и фото аппаратуры, обнаружили неизвестную жидкость.
"На данный момент, изучается летательный аппарат. Его полностью разобрали, с него было снята видео- и фотоаппаратура. Во время разбора внутри была изъята капсула с неизвестной жидкостью химического состава. Сейчас она отправлена в лабораторию", - сказал Дмитрашковский.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter