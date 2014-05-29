Путин не получал приглашения на инаугурацию Порошенко - Песков
18:31, 29 мая 2014Политика
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Президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Петра Порошенко.
Путина не пригласили на инаугурацию Порошенко / REUTERS
Об этом сообщает радиостанция «Русская служба новостей» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Путина Дмитрия Пескова.
По его словам, такой поездки в графике Путина сейчас нет.
Как сообщалось,инаугурация президента Украины состоится 7 июня в Киеве.
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