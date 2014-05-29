Путин не получал приглашения на инаугурацию Порошенко - Песков

Об этом сообщает радиостанция «Русская служба новостей» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, такой поездки в графике Путина сейчас нет.

Как сообщалось,инаугурация президента Украины состоится 7 июня в Киеве.