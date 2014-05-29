Журналист рассказал о погибшем генерале и летчиках сбитого вертолета

Об этом рассказал военный журналист Аркадий Бабченко.

"С генералом Кульчицким я пересекался несколько раз. Это был спокойный, адекватный, открытый доброжелательный человек. На мой взгляд один из самых адекватных в командовании. О том, что он генерал, я бы никогда не догадался, если бы не сказали. Явно не карьерист. Солдат. По блокпостам, где стоят его солдаты, всегда ездил сам. На броне или бортом. Бортом, мне кажется, ему вообще нравилось летать", - пишет журналист.

По его словам, в этот раз машина дошла до Карачуна, там разгрузилась, забрала группу, которая должна была возвращаться в базовый лагерь и после взлета была сбита. При ударе об землю взорвались топливные баки, подчеркивает он.

"Вертушка, кстати, ходила без вооружения, использовалась исключительно как транспортная, НУРСов на пилонах у неё никогда не было. С летчиками пару раз разговаривал накоротке. Тоже спокойные доброжелательные мужики. Никого из них я не фотографировал - плохая примета перед вылетом. Каждый раз договаривались на после возвращения. В итоге так и не сфотографировал", - пишет Бабченко.

Как сообщалось, в ночь на 2 мая в районе города Славянск Донецкой области былисбиты два вертолета Ми-24 ВСУ, которые осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе. Боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Кроме того, выстрелами из стрелкового оружия был поврежден вертолет Ми-8 армейской авиации Вооруженных сил Украины. В этом случае жертв нет, ранен один военнослужащий.

В Минобороны отметили, что факт использования против Вооруженных сил Украины ПЗРК ярко засвидетельствовал, что против военнослужащих в Донецкой области действуют далеко не “мирные протестующие”, а хорошо подготовленные и вооруженные профессиональные диверсионные группы.

Как позже сообщила пресс-служба Нацгвардии, под Славянском сегодня около 12.30 в районе проведения АТО во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины, в результате чего погибли 12 человек.

Один военнослужащий Национальной гвардии остался живым и находится в тяжелом состоянии.